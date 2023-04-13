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Купить вилла с бассейном в Ломбардия, Италия

Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
42
Desenzano del Garda
42
Tremezzina
34
Бергамо
33
Lonato del Garda
31
Sirmione
16
Salo
14
Лекко
10
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23 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат 320 м²
€ 1,850,000
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
Вилла 5 спаленв Комо, Италия
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат 750 м²
€ 11,000,000
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
Вилла 3 спальнив Pulciano, Италия
Вилла 3 спальни
Pulciano, Италия
4 Количество комнат 85 м²
€ 380,000
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…
Вилла 3 спальнив Комо, Италия
Вилла 3 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат 246 м²
€ 496,000
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строит…
Вилла 4 спальнив Cernobbio, Италия
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 3,900,000
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
Вилла 3 спальнив Moniga del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
4 Количество комнат 317 м²
€ 980,000
GA-V000903. ПРЕСТИЖНАЯ ВИЛЛА С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ В ПАДЕНГЕ-СУЛЬ-ГАРДАРасположенная в крас…
Вилла 4 спальнив San Felice del Benaco, Италия
Вилла 4 спальни
San Felice del Benaco, Италия
5 Количество комнат 475 м²
€ 800,000
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕ-ДЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом цент…
Виллав Montorfano, Италия
Вилла
Montorfano, Италия
350 м²
€ 1,300,000
VB-11107. Вилла Belvedere в Монторфано Монторфано - великолепный городок в районе Комо (окол…
Вилла 5 спаленв Комо, Италия
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат 750 м²
€ 12,500,000
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
Вилла 4 спальнив Cernobbio, Италия
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 3,800,000
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
Вилла 5 спаленв Dizzasco, Италия
Вилла 5 спален
Dizzasco, Италия
6 Количество комнат 890 м²
€ 3,500,000
PL-PR-P09. Озеро Комо. Великолепная недвижимость с неповторимым видомНа берегу озера Комо вы…
Виллав Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
250 м²
Цена по запросу
Строящаяся современная вилла в Паденге суль Гарда. Два этажа общей площадью 250 кв.м, прос…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 310 м²
€ 880,000
Вилла, расположенная в 200 метрах от пляжа в Тосколано Мадерно. Площадь здания 310 кв.м. Пе…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 370 м²
€ 1,300,000
Шикарная вилла с бассейном и видом на озеро в Лонато дель Гарда. Жилая площадь 250 кв.м (…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 370,000
Дом расположен на, характерном для Лимоне, скалистом берегу, имеет потрясающий вид на озеро …
Вилла 10 спаленв Dorio, Италия
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
7 ванных комнат 620 м²
€ 6,500,000
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Вилла 6 спаленв Sorico, Италия
Вилла 6 спален
Sorico, Италия
4 ванных комнат 453 м²
€ 779,000
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
Вилла 3 спальнив Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат 270 м²
€ 900,000
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
Вилла 4 спальнив Fiumelatte, Италия
Вилла 4 спальни
Fiumelatte, Италия
3 ванных комнат 350 м²
€ 1,920,000
Вилла люкс в Варенна, район Фьюмелатте. Дом расположен на озере Комо, новой постройки с испо…
Вилла 6 спаленв Laghetto, Италия
Вилла 6 спален
Laghetto, Италия
6 ванных комнат 430 м²
€ 1,500,000
Вилла в Ломбардии расположена на озере Комо в Колико. Вилла имеет три уровня, с общей площад…
Вилла 3 спальнив Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат 382 м²
€ 1,800,000
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
Вилла 5 спаленв Monvalle, Италия
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
5 ванных комнат 400 м²
€ 2,200,000
Элегантная вилла прямо на берегу озера. 400 кв.м., с бассейном и местом для хранения лодок. …
Вилла 4 спальнив Angera, Италия
Вилла 4 спальни
Angera, Италия
5 ванных комнат 343 м²
€ 2,000,000
Выставлена на продажу Вилла в стиле Либерти в итальянском курортном городе Анджера (Angera),…

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

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