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Купить вилла с бассейном в Ломбардия, Италия
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Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат
320 м²
€ 1,850,000
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 11,000,000
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
Вилла 3 спальни
Pulciano, Италия
4 Количество комнат
85 м²
€ 380,000
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…
Вилла 3 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат
246 м²
€ 496,000
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строит…
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 3,900,000
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
4 Количество комнат
317 м²
€ 980,000
GA-V000903. ПРЕСТИЖНАЯ ВИЛЛА С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ В ПАДЕНГЕ-СУЛЬ-ГАРДАРасположенная в крас…
Вилла 4 спальни
San Felice del Benaco, Италия
5 Количество комнат
475 м²
€ 800,000
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕ-ДЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом цент…
Вилла
Montorfano, Италия
350 м²
€ 1,300,000
VB-11107. Вилла Belvedere в Монторфано Монторфано - великолепный городок в районе Комо (окол…
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 12,500,000
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 3,800,000
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
Вилла 5 спален
Dizzasco, Италия
6 Количество комнат
890 м²
€ 3,500,000
PL-PR-P09. Озеро Комо. Великолепная недвижимость с неповторимым видомНа берегу озера Комо вы…
Вилла
Cavernago, Италия
250 м²
Цена по запросу
Строящаяся современная вилла в Паденге суль Гарда. Два этажа общей площадью 250 кв.м, прос…
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
310 м²
€ 880,000
Вилла, расположенная в 200 метрах от пляжа в Тосколано Мадерно. Площадь здания 310 кв.м. Пе…
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
370 м²
€ 1,300,000
Шикарная вилла с бассейном и видом на озеро в Лонато дель Гарда. Жилая площадь 250 кв.м (…
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 370,000
Дом расположен на, характерном для Лимоне, скалистом берегу, имеет потрясающий вид на озеро …
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
7 ванных комнат
620 м²
€ 6,500,000
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Вилла 6 спален
Sorico, Италия
4 ванных комнат
453 м²
€ 779,000
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
270 м²
€ 900,000
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
Вилла 4 спальни
Fiumelatte, Италия
3 ванных комнат
350 м²
€ 1,920,000
Вилла люкс в Варенна, район Фьюмелатте. Дом расположен на озере Комо, новой постройки с испо…
Вилла 6 спален
Laghetto, Италия
6 ванных комнат
430 м²
€ 1,500,000
Вилла в Ломбардии расположена на озере Комо в Колико. Вилла имеет три уровня, с общей площад…
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
382 м²
€ 1,800,000
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
5 ванных комнат
400 м²
€ 2,200,000
Элегантная вилла прямо на берегу озера. 400 кв.м., с бассейном и местом для хранения лодок. …
Вилла 4 спальни
Angera, Италия
5 ванных комнат
343 м²
€ 2,000,000
Выставлена на продажу Вилла в стиле Либерти в итальянском курортном городе Анджера (Angera),…
Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия
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