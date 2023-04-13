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Купить вилла с видом на море в Ломбардия, Италия

Комо
194
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
42
Desenzano del Garda
42
Tremezzina
34
Бергамо
33
Lonato del Garda
31
Sirmione
16
Salo
14
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3 объекта найдено
Виллав Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
250 м²
Цена по запросу
Строящаяся современная вилла в Паденге суль Гарда. Два этажа общей площадью 250 кв.м, прос…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 246 м²
Цена по запросу
Вилла с чудесным видом на залив Сало. Расположена в тихом элитном районе в 20 метрах от пляж…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 288 м²
€ 800,000
Элегантная вилла в Паденге суль Гарда. Расположена на холме, в престижной жилой зоне. Общая…

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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