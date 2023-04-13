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Купить вилла с видом на море в Ломбардия, Италия
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Вилла
Cavernago, Италия
250 м²
Цена по запросу
Строящаяся современная вилла в Паденге суль Гарда. Два этажа общей площадью 250 кв.м, прос…
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
246 м²
Цена по запросу
Вилла с чудесным видом на залив Сало. Расположена в тихом элитном районе в 20 метрах от пляж…
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
288 м²
€ 800,000
Элегантная вилла в Паденге суль Гарда. Расположена на холме, в престижной жилой зоне. Общая…
Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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