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Realting.com
Италия
Ломбардия
Виллы
Купить вилла с видом на горы в Ломбардия, Италия
Комо
194
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
42
Desenzano del Garda
42
Tremezzina
34
Бергамо
33
Lonato del Garda
31
Sirmione
16
Salo
14
Лекко
10
Comunita Montana Valli del Verbano
9
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14 объектов найдено
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Вилла
Cavernago, Италия
€ 3,700,000
Вилла Либерти, построена в 1922 году. Окружена парком 3000. Состоит из 16 комнат распределён…
Вилла 3 спальни
Lemna, Италия
4 ванных комнат
360 м²
€ 1,500,000
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
Вилла 5 спален
Colonno, Италия
4 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 3
€ 1,230,000
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
7 ванных комнат
620 м²
€ 6,500,000
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Вилла 6 спален
Sorico, Италия
4 ванных комнат
453 м²
€ 779,000
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
270 м²
€ 900,000
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
Вилла 5 спален
Porlezza, Италия
4 ванных комнат
600 м²
€ 2,200,000
Вилла на озере Лугано расположена в тихом жилом районе, обеспечивающем не только уединенност…
Вилла 5 спален
Менаджо, Италия
2 ванных комнат
230 м²
€ 750,000
Продается вилла с видом на озеро Комо, Альпы и виллу Гаэтта. Прямое расстояние до озера R…
Вилла 4 спальни
Fiumelatte, Италия
3 ванных комнат
350 м²
€ 1,920,000
Вилла люкс в Варенна, район Фьюмелатте. Дом расположен на озере Комо, новой постройки с испо…
Вилла 6 спален
Laghetto, Италия
6 ванных комнат
430 м²
€ 1,500,000
Вилла в Ломбардии расположена на озере Комо в Колико. Вилла имеет три уровня, с общей площад…
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
382 м²
€ 1,800,000
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
Вилла 3 спальни
Lavena, Италия
2 ванных комнат
246 м²
€ 690,000
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Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
430 м²
€ 850,000
Вилла в Тремеццо, озеро Комо (Италия) Независимая вилла с огромным участком в Tremezzo. Площ…
Вилла 6 спален
Бреша, Италия
6 ванных комнат
350 м²
€ 850,000
Продажа виллы в Брешиа, с великолепым видом на город. Второй этаж: прихожая, большая гостина…
Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия
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