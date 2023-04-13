Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Виллы

Купить вилла с видом на горы в Ломбардия, Италия

Комо
194
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
42
Desenzano del Garda
42
Tremezzina
34
Бергамо
33
Lonato del Garda
31
Sirmione
16
Salo
14
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
14 объектов найдено
Виллав Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
€ 3,700,000
Вилла Либерти, построена в 1922 году. Окружена парком 3000. Состоит из 16 комнат распределён…
Вилла 3 спальнив Lemna, Италия
Вилла 3 спальни
Lemna, Италия
4 ванных комнат 360 м²
€ 1,500,000
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
Вилла 5 спаленв Colonno, Италия
Вилла 5 спален
Colonno, Италия
4 ванных комнат 230 м² Количество этажей 3
€ 1,230,000
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
Вилла 10 спаленв Dorio, Италия
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
7 ванных комнат 620 м²
€ 6,500,000
Поделиться с друзьями
Вилла 6 спаленв Sorico, Италия
Вилла 6 спален
Sorico, Италия
4 ванных комнат 453 м²
€ 779,000
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
Вилла 3 спальнив Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат 270 м²
€ 900,000
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
Вилла 5 спаленв Porlezza, Италия
Вилла 5 спален
Porlezza, Италия
4 ванных комнат 600 м²
€ 2,200,000
Вилла на озере Лугано расположена в тихом жилом районе, обеспечивающем не только уединенност…
Вилла 5 спаленв Менаджо, Италия
Вилла 5 спален
Менаджо, Италия
2 ванных комнат 230 м²
€ 750,000
Продается вилла с видом на озеро Комо, Альпы и виллу Гаэтта. Прямое расстояние до озера R…
Вилла 4 спальнив Fiumelatte, Италия
Вилла 4 спальни
Fiumelatte, Италия
3 ванных комнат 350 м²
€ 1,920,000
Вилла люкс в Варенна, район Фьюмелатте. Дом расположен на озере Комо, новой постройки с испо…
Вилла 6 спаленв Laghetto, Италия
Вилла 6 спален
Laghetto, Италия
6 ванных комнат 430 м²
€ 1,500,000
Вилла в Ломбардии расположена на озере Комо в Колико. Вилла имеет три уровня, с общей площад…
Вилла 3 спальнив Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат 382 м²
€ 1,800,000
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
Вилла 3 спальнив Lavena, Италия
Вилла 3 спальни
Lavena, Италия
2 ванных комнат 246 м²
€ 690,000
Поделиться с друзьями
Вилла 3 спальнив Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат 430 м²
€ 850,000
Вилла в Тремеццо, озеро Комо (Италия) Независимая вилла с огромным участком в Tremezzo. Площ…
Вилла 6 спаленв Бреша, Италия
Вилла 6 спален
Бреша, Италия
6 ванных комнат 350 м²
€ 850,000
Продажа виллы в Брешиа, с великолепым видом на город. Второй этаж: прихожая, большая гостина…

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти