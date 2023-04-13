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Купить таунхаус с бассейном в Ломбардия, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
2 ванных комнат 145 м²
€ 449,000
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Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

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