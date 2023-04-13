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Купить таунхаус возле озера в Ломбардия, Италия

Брешиа
9
Desenzano del Garda
5
Комо
3
Бергамо
2
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Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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