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Купить недвижимость с бассейном в Ломбардия, Италия

Tremezzina
75
Бергамо
65
Sirmione
50
Lonato del Garda
47
Милан
36
Salo
27
Лекко
15
Comunita Montana Valli del Verbano
11
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61 объект найдено
Дом 5 спаленв Ломбардия, Италия
Дом 5 спален
Ломбардия, Италия
7 Количество комнат 550 м² Количество этажей 4
€ 1,800,000
Вилла недалеко от центра города Комо, в престижном жилом районе, с удобной возможностью быст…
Квартирав Милан, Италия
Квартира
Милан, Италия
€ 300,000
OC-031022W. Просторная трехкомная квартира в закрытом кондоминуме с бассейномИщите уединения…
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 130 м²
€ 595,000
GH-DV4959. Новые апартаменты в центре ДезенцаноДезенцано дель Гарда, в очень престижном райо…
Квартира 2 спальнив San Felice del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни
San Felice del Benaco, Италия
3 Количество комнат 110 м²
€ 600,000
GA-V000710. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сан-Феличе-дель-Бенако Расположенный в одном…
Квартира 3 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат 130 м²
€ 390,000
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат 320 м²
€ 1,850,000
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
Квартира 1 спальняв Salo, Италия
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат 104 м²
€ 380,000
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 130 м²
€ 431,000
GH-DV4905. Aпартаменты с видом на озеро и бассейномМы предлагаем к продаже большую трехкомна…
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 110 м²
€ 378,000
GH-DV4916. Новые апартаменты с бассейном, недалеко от озераМежду городками Дезенцано и Сирми…
Вилла 5 спаленв Комо, Италия
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат 750 м²
€ 11,000,000
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
Квартира 2 спальнив Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 108 м²
€ 410,000
GH-LV04815-5C. Апартаменты в отремонтированном здании центр СалоСало, в историческом центре,…
Вилла 3 спальнив Pulciano, Италия
Вилла 3 спальни
Pulciano, Италия
4 Количество комнат 85 м²
€ 380,000
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…
Вилла 3 спальнив Комо, Италия
Вилла 3 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат 246 м²
€ 496,000
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строит…
Вилла 4 спальнив Cernobbio, Италия
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 3,900,000
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
Квартира 3 спальнив Lenno, Италия
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
4 Количество комнат 163 м²
€ 720,000
MV-221122-2. Элитная резиденция нового строительства в ЛенноРезиденция расположена в Ленно в…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 82 м²
€ 330,000
GH-LV044446-H. Квартира в красивом здании XVIII векаЭти современные апартаменты расположены …
Квартира 2 спальнив Pulciano, Италия
Квартира 2 спальни
Pulciano, Италия
3 Количество комнат 117 м²
€ 425,000
GH-LV04402-A. Апартаменты в красивом здании 18 векаЭта современная квартира расположена внут…
Квартира 2 спальнив Manerba del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
3 Количество комнат 108 м²
€ 368,500
GH-PV003961. Новые апартаменты в уникальном комплексеМы предлагаем к продаже эксклюзивные тр…
Квартира 2 спальнив Manerba del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
3 Количество комнат 119 м²
€ 343,500
GH-PV003810. Великолепные апартаменты в уникальном комплексеМы предлагаем к продаже эксклюзи…
Квартира 3 спальнив Polpenazze del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Polpenazze del Garda, Италия
4 Количество комнат 120 м²
€ 465,000
GH-PV001409. Апартаменты с видом на озероМы находимся в прекрасном здании - реконструкция до…
Квартира 2 спальнив Puegnago del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Puegnago del Garda, Италия
3 Количество комнат 90 м²
€ 280,000
GH-PV003379. Новая квартира с видом на озероПолпенаце-дель-Гарда, в нескольких шагах от цент…
Квартира 3 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4 Количество комнат 110 м²
€ 325,000
GH-LV04091. Новые современные апартаменты в окружении зелениТосколано-Мадерно, в тихом жилом…
Квартира 3 спальнив Polpenazze del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Polpenazze del Garda, Италия
4 Количество комнат 170 м²
€ 390,000
GH-PV004508. Просторные апартаменты с террасойСояно дель Лаго, в центре прекрасного городка …
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 77 м²
€ 351,000
GH-LV04608-16P1. Чудесные апартаменты c террасой с видом на озероВ красивой, ухоженной и нед…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 90 м²
€ 346,000
GH-LV04600-7PT. Апартаменты c видом на озеро и частным садомВнутри уютной и недавно построен…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 94 м²
€ 346,000
GH-LV04599-8PT. Прекрасная квартира с видом на озероВнутри уютной и недавно построенной рези…
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 110 м²
€ 420,000
GH-DV4883. Изысканная квартира с бассейном в центральном районеВ цент Дезенцано-дель-Гарда, …
Вилла 3 спальнив Moniga del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
4 Количество комнат 317 м²
€ 980,000
GA-V000903. ПРЕСТИЖНАЯ ВИЛЛА С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ В ПАДЕНГЕ-СУЛЬ-ГАРДАРасположенная в крас…
Вилла 4 спальнив San Felice del Benaco, Италия
Вилла 4 спальни
San Felice del Benaco, Италия
5 Количество комнат 475 м²
€ 800,000
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕ-ДЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом цент…
Виллав Montorfano, Италия
Вилла
Montorfano, Италия
350 м²
€ 1,300,000
VB-11107. Вилла Belvedere в Монторфано Монторфано - великолепный городок в районе Комо (окол…

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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