Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Ломбардия
Купить недвижимость с бассейном в Ломбардия, Италия
Tremezzina
75
Бергамо
65
Sirmione
50
Lonato del Garda
47
Милан
36
Salo
27
Лекко
15
Comunita Montana Valli del Verbano
11
San Siro
10
Comunita montana della valle Sabbia
8
Unione dei comuni del Medio Verbano
8
Мантуя
8
Gravedona ed Uniti
5
San Martino della Battaglia
4
Casciago
3
Laveno-Mombello
3
Luino
3
Comunita montana del Sebino bresciano
2
Travedona Monate
2
Сондрио
2
Показать больше
Показать меньше
Очистить
61 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 5 спален
Ломбардия, Италия
7 Количество комнат
550 м²
Количество этажей 4
€ 1,800,000
Вилла недалеко от центра города Комо, в престижном жилом районе, с удобной возможностью быст…
Квартира
Милан, Италия
€ 300,000
OC-031022W. Просторная трехкомная квартира в закрытом кондоминуме с бассейномИщите уединения…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 595,000
GH-DV4959. Новые апартаменты в центре ДезенцаноДезенцано дель Гарда, в очень престижном райо…
Квартира 2 спальни
San Felice del Benaco, Италия
3 Количество комнат
110 м²
€ 600,000
GA-V000710. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сан-Феличе-дель-Бенако Расположенный в одном…
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат
130 м²
€ 390,000
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат
320 м²
€ 1,850,000
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат
104 м²
€ 380,000
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 431,000
GH-DV4905. Aпартаменты с видом на озеро и бассейномМы предлагаем к продаже большую трехкомна…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
110 м²
€ 378,000
GH-DV4916. Новые апартаменты с бассейном, недалеко от озераМежду городками Дезенцано и Сирми…
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 11,000,000
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат
108 м²
€ 410,000
GH-LV04815-5C. Апартаменты в отремонтированном здании центр СалоСало, в историческом центре,…
Вилла 3 спальни
Pulciano, Италия
4 Количество комнат
85 м²
€ 380,000
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…
Вилла 3 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат
246 м²
€ 496,000
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строит…
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 3,900,000
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
4 Количество комнат
163 м²
€ 720,000
MV-221122-2. Элитная резиденция нового строительства в ЛенноРезиденция расположена в Ленно в…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
82 м²
€ 330,000
GH-LV044446-H. Квартира в красивом здании XVIII векаЭти современные апартаменты расположены …
Квартира 2 спальни
Pulciano, Италия
3 Количество комнат
117 м²
€ 425,000
GH-LV04402-A. Апартаменты в красивом здании 18 векаЭта современная квартира расположена внут…
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
3 Количество комнат
108 м²
€ 368,500
GH-PV003961. Новые апартаменты в уникальном комплексеМы предлагаем к продаже эксклюзивные тр…
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
3 Количество комнат
119 м²
€ 343,500
GH-PV003810. Великолепные апартаменты в уникальном комплексеМы предлагаем к продаже эксклюзи…
Квартира 3 спальни
Polpenazze del Garda, Италия
4 Количество комнат
120 м²
€ 465,000
GH-PV001409. Апартаменты с видом на озероМы находимся в прекрасном здании - реконструкция до…
Квартира 2 спальни
Puegnago del Garda, Италия
3 Количество комнат
90 м²
€ 280,000
GH-PV003379. Новая квартира с видом на озероПолпенаце-дель-Гарда, в нескольких шагах от цент…
Квартира 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4 Количество комнат
110 м²
€ 325,000
GH-LV04091. Новые современные апартаменты в окружении зелениТосколано-Мадерно, в тихом жилом…
Квартира 3 спальни
Polpenazze del Garda, Италия
4 Количество комнат
170 м²
€ 390,000
GH-PV004508. Просторные апартаменты с террасойСояно дель Лаго, в центре прекрасного городка …
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
77 м²
€ 351,000
GH-LV04608-16P1. Чудесные апартаменты c террасой с видом на озероВ красивой, ухоженной и нед…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
90 м²
€ 346,000
GH-LV04600-7PT. Апартаменты c видом на озеро и частным садомВнутри уютной и недавно построен…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
94 м²
€ 346,000
GH-LV04599-8PT. Прекрасная квартира с видом на озероВнутри уютной и недавно построенной рези…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
110 м²
€ 420,000
GH-DV4883. Изысканная квартира с бассейном в центральном районеВ цент Дезенцано-дель-Гарда, …
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
4 Количество комнат
317 м²
€ 980,000
GA-V000903. ПРЕСТИЖНАЯ ВИЛЛА С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ В ПАДЕНГЕ-СУЛЬ-ГАРДАРасположенная в крас…
Вилла 4 спальни
San Felice del Benaco, Италия
5 Количество комнат
475 м²
€ 800,000
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕ-ДЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом цент…
Вилла
Montorfano, Италия
350 м²
€ 1,300,000
VB-11107. Вилла Belvedere в Монторфано Монторфано - великолепный городок в районе Комо (окол…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты