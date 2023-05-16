Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Студии

Квартиры-студии с видом на море в Ломбардия, Италия

Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
€ 950,000
В очаровательном уголке холмов Паденге-суль-Гарда расположилась резиденция "Aquarama", недав…
Квартира 3 спальни в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
€ 249,400
GA-V001372. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
Дом 9 комнат в Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
Комнаты 9
Площадь 300 м²
Цена по запросу
Single house with courtyard of 1,800 square meters fenced with road front on the provincial …
Вилла 6 спален в Кортона, Италия
Вилла 6 спален
Кортона, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
€ 1,747,077
Это свойство является традиционной каменной виллой 18-го. Век в прекрасном месте с прекрасны…
Квартира 3 спальни в Агридженто, Италия
Квартира 3 спальни
Агридженто, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 135,623
Отремонтированная и сразу же пригодная для жилья квартира, энергетический класс A, очень све…
Квартира 3 спальни в Рим, Италия
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
€ 1,221,550
120617-1. Просторная квартира в городе Рим. ИталияПродается просторная квартира 140 кв.м. вс…
Вилла 3 спальни в Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
€ 2,341,303
AS-VF-782. Новая вилла на первом холме Алассио, с захватывающим видом на море.Эта вилла нахо…
Вилла 5 спален в Менаджо, Италия
Вилла 5 спален
Менаджо, Италия
Комнаты 6
Площадь 290 м²
€ 3,461,057
VB-DOKA. Солнечная вилла на озере Комо в МенаджоУчасток с садом 900 кв.м и бассейном. Состои…
Вилла 4 спальни в Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€ 2,700,000
В самом престижном месте на озере Гарда - внутри крепостных стен в Сирмионе, продаётся вилл…
Квартира 1 спальня в Милан, Италия
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€ 331,345
OC-001. КВАРТИРА В СТИЛЕ ЛОФТРайон: PASTEUR, красная ветка метро с остановкой в ​​нескольких…
Вилла 3 спальни в Ольбия, Италия
Вилла 3 спальни
Ольбия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 1,100,000
Вилла на Сардинии находится в зоне Монтиканалья, в нескольких минутах от Порто-Черво. С терр…
Вилла в Montorfano, Италия
Вилла
Montorfano, Италия
Площадь 500 м²
€ 1,323,345
VB-11103. Красивая уедененная вилла недалеко от Комо Великолепная собственность площадь…

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти