Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Ломбардия
Студии
Квартиры-студии с видом на море в Ломбардия, Италия
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
5
2
189 м²
€ 950,000
В очаровательном уголке холмов Паденге-суль-Гарда расположилась резиденция "Aquarama", недав…
0
0
Рекомендовать
0
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4
100 м²
€ 249,400
GA-V001372. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
0
0
Рекомендовать
0
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9
300 м²
Цена по запросу
Single house with courtyard of 1,800 square meters fenced with road front on the provincial …
0
0
Рекомендовать
0
Вилла 6 спален
Кортона, Италия
6
7
500 м²
2
€ 1,747,077
Это свойство является традиционной каменной виллой 18-го. Век в прекрасном месте с прекрасны…
0
0
Рекомендовать
0
Квартира 3 спальни
Агридженто, Италия
3
2
€ 135,623
Отремонтированная и сразу же пригодная для жилья квартира, энергетический класс A, очень све…
0
0
Рекомендовать
0
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4
140 м²
€ 1,221,550
120617-1. Просторная квартира в городе Рим. ИталияПродается просторная квартира 140 кв.м. вс…
0
0
Рекомендовать
0
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4
250 м²
€ 2,341,303
AS-VF-782. Новая вилла на первом холме Алассио, с захватывающим видом на море.Эта вилла нахо…
0
0
Рекомендовать
0
Вилла 5 спален
Менаджо, Италия
6
290 м²
€ 3,461,057
VB-DOKA. Солнечная вилла на озере Комо в МенаджоУчасток с садом 900 кв.м и бассейном. Состои…
0
0
Рекомендовать
0
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
5
2
230 м²
€ 2,700,000
В самом престижном месте на озере Гарда - внутри крепостных стен в Сирмионе, продаётся вилл…
0
0
Рекомендовать
0
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
2
60 м²
€ 331,345
OC-001. КВАРТИРА В СТИЛЕ ЛОФТРайон: PASTEUR, красная ветка метро с остановкой в нескольких…
0
0
Рекомендовать
0
Вилла 3 спальни
Ольбия, Италия
3
3
200 м²
€ 1,100,000
Вилла на Сардинии находится в зоне Монтиканалья, в нескольких минутах от Порто-Черво. С терр…
0
0
Рекомендовать
0
Вилла
Montorfano, Италия
500 м²
€ 1,323,345
VB-11103. Красивая уедененная вилла недалеко от Комо Великолепная собственность площадь…
0
0
Рекомендовать
0
Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL