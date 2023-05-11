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Пентхаусы с бассейном в Ломбардия, Италия

Брешиа
25
Desenzano del Garda
17
Бергамо
5
Lonato del Garda
3
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Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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