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Пентхаусы с видом на море в Ломбардия, Италия

Брешиа
23
Desenzano del Garda
16
Бергамо
5
Lonato del Garda
3
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Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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