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Пентхаусы в Ломбардия, Италия

Брешиа
22
Desenzano del Garda
16
Бергамо
5
Comunita montana del Sebino bresciano
1
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
1
Lonato del Garda
1
San Martino della Battaglia
1
Sirmione
1
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28 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м²
€ 870,000
В новом строящемся здании предлагается квартира с прекрасным видом на озеро. В здании всего …
Пентхаус 2 спальни в Toscolano Maderno, Италия
Пентхаус 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 340,000
В красивой обстановке озера Гарда мы предлагаем элегантный чердак, недавно полностью отремон…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 1,486,000
Предлагаем к продаже прекрасный пентхаус в строящемся пятиквартирном здании в центре Дезенца…
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 201 м²
€ 1,250,000
Расположенный в престижном месте, недалеко от набережной озера и исторического центра знамен…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 221 м²
€ 1,360,000
В престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и исторического центра знам…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 280 м²
€ 1,740,000
Расположенный в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
Пентхаус 3 спальни в Timoline, Италия
Пентхаус 3 спальни
Timoline, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 755,000
Новый жилой комплекс в Клузане д'Изео на озере Изео. Жилой комплекс состоит из 2 эксклюзивн…
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 159 м²
€ 675,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 305 м²
€ 1,493,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже 2 пентхауса на третьем этаже с фантастическими…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 352 м²
€ 1,726,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже великолепный пентхаус больших в новом жилом ко…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 260 м²
€ 1,274,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже 2 пентхауса на третьем этаже с фантастическими…
Пентхаус 4 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 348 м²
€ 1,300,000
В окружении зелени и изумрудных холмов, в нескольких минутах от центра городка Дезенцано и о…
Пентхаус 4 спальни в Porlezza, Италия
Пентхаус 4 спальни
Porlezza, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 136 м²
€ 1,200,000
Penthouse + Two-room apartment in the town center of Porlezza with exposure on four sides, a…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 690,000
Эксклюзивный пентхаус с видом на озеро расположен в нескольких шагах от исторического центра…
Пентхаус 3 спальни в Sirmione, Италия
Пентхаус 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 185 м²
€ 1,450,000
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 680,000
Захватывающий вид на озеро, элегантный контекст и престижное местоположение - отличительные …
Пентхаус 2 спальни в Lonato del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 800,000
В элегантном комплексе с бассейном, мы предлагаем к продаже красивый пентхаус с видом на озе…
Пентхаус 4 спальни в Cavernago, Италия
Пентхаус 4 спальни
Cavernago, Италия
5 ванных комнат 250 м²
€ 1,600,000
Эксклюзивный пентхаус -дуплекс, расположенный в центре Дезенцано дель Гарда. Жилая площадь 2…
Пентхаус 3 спальни в Cavernago, Италия
Пентхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 1,200,000
Пентхаус на последнем, шестом, этаже здания расположенного в центре Бергамо. Жилая площадь …
Пентхаус 3 спальни в Cavernago, Италия
Пентхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 650,000
Пентхаус в небольшом кондоминиуме с бассейном, расположеном в двух шагах от озера. Третий, м…
Пентхаус 3 спальни в Cavernago, Италия
Пентхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,600,000
Шикарный пентхаус-дуплекс 195 кв м, на 3-м этаже с лифтом. Расположен в историческом здании …
Пентхаус 3 спальни в Cavernago, Италия
Пентхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 322 м²
€ 912,000
Предлагаем на продажу шикарный пентхаус-дуплекс в комфортабельной закрытой резиденции в Гард…
Пентхаус 3 спальни в Moniga del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 1,950,000
Роскошные пентхаусы с великолепным видом на озеро и возможностью индивидуальной отделки. Не…
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 176 м²
€ 980,000
Эта роскошная недвижимость занимает четвертый этаж одного из самых элегантных зданий в центр…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 815,000
Дезенцано дель Гарда, в самом сердце старого города, недалеко от замка и всего в нескольких …
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 1,200,000
Дезенцано-дель-Гарда, В историческом здании в сердце старого города, мы предлагаем эксклюзив…
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 480,000
Дезенцано дель Гарда, новый и эксклюзивный пентхаус в историческом центре города.  Недвижимо…
Пентхаус 3 спальни в Moniga del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 350 м²
€ 1,750,000
Эксклюзивная новостройка с видом на озеро Гарда Сдача объекта: первая очередь (апартаменты…

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

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с видом на море
с бассейном
недорогая
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