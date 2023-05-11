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Дома с бассейном в Ломбардия, Италия

Брешиа
275
Комо
203
Desenzano del Garda
47
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
44
Бергамо
38
Tremezzina
36
Lonato del Garda
34
Sirmione
17
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25 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 320 м²
€ 1,850,000
Вилла 5 спален в Комо, Италия
Вилла 5 спален
Комо, Италия
Комнаты 6
Площадь 750 м²
€ 11,000,000
Вилла 3 спальни в Pulciano, Италия
Вилла 3 спальни
Pulciano, Италия
Комнаты 4
Площадь 85 м²
€ 380,000
Вилла 3 спальни в Комо, Италия
Вилла 3 спальни
Комо, Италия
Комнаты 4
Площадь 246 м²
€ 496,000
Вилла 4 спальни в Cernobbio, Италия
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
€ 3,900,000
Вилла 3 спальни в Moniga del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 317 м²
€ 980,000
Вилла 4 спальни в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 4 спальни
San Felice del Benaco, Италия
Комнаты 5
Площадь 475 м²
€ 800,000
Вилла в Montorfano, Италия
Вилла
Montorfano, Италия
Площадь 350 м²
€ 1,300,000
Вилла 5 спален в Комо, Италия
Вилла 5 спален
Комо, Италия
Комнаты 6
Площадь 750 м²
€ 12,500,000
Вилла 4 спальни в Cernobbio, Италия
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
€ 3,800,000
Вилла 5 спален в Dizzasco, Италия
Вилла 5 спален
Dizzasco, Италия
Комнаты 6
Площадь 890 м²
€ 3,500,000
Вилла 4 спальни в Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
€ 880,000
Вилла 4 спальни в Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
€ 800,000
Вилла 3 спальни в Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
€ 480,000
Вилла в Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
Площадь 600 м²
€ 1,750,000
Вилла 10 спален в Dorio, Италия
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 620 м²
€ 6,500,000
Вилла 6 спален в Sorico, Италия
Вилла 6 спален
Sorico, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 453 м²
€ 779,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€ 900,000
Дом 2 спальни в Bellano, Италия
Дом 2 спальни
Bellano, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€ 375,000
Вилла 4 спальни в Fiumelatte, Италия
Вилла 4 спальни
Fiumelatte, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
€ 1,920,000
Таунхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€ 449,000
Вилла 6 спален в Laghetto, Италия
Вилла 6 спален
Laghetto, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
€ 1,500,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 382 м²
€ 1,800,000
Вилла 5 спален в Monvalle, Италия
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
€ 2,200,000
Вилла 4 спальни в Angera, Италия
Вилла 4 спальни
Angera, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 343 м²
€ 2,000,000

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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