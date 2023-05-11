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Realting.com
Италия
Ломбардия
Дома
Дома с бассейном в Ломбардия, Италия
Брешиа
275
Комо
203
Desenzano del Garda
47
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
44
Бергамо
38
Tremezzina
36
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Sirmione
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Лекко
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25 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4
320 м²
€ 1,850,000
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6
750 м²
€ 11,000,000
Вилла 3 спальни
Pulciano, Италия
4
85 м²
€ 380,000
Вилла 3 спальни
Комо, Италия
4
246 м²
€ 496,000
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5
300 м²
€ 3,900,000
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
4
317 м²
€ 980,000
Вилла 4 спальни
San Felice del Benaco, Италия
5
475 м²
€ 800,000
Вилла
Montorfano, Италия
350 м²
€ 1,300,000
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6
750 м²
€ 12,500,000
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5
300 м²
€ 3,800,000
Вилла 5 спален
Dizzasco, Италия
6
890 м²
€ 3,500,000
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
4
4
440 м²
€ 880,000
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
5
4
288 м²
€ 800,000
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
4
3
280 м²
€ 480,000
Вилла
Cavernago, Италия
600 м²
€ 1,750,000
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
10
7
620 м²
€ 6,500,000
Вилла 6 спален
Sorico, Италия
6
4
453 м²
€ 779,000
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
3
2
270 м²
€ 900,000
Дом 2 спальни
Bellano, Италия
2
2
89 м²
€ 375,000
Вилла 4 спальни
Fiumelatte, Италия
4
3
350 м²
€ 1,920,000
Таунхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
2
2
145 м²
€ 449,000
Вилла 6 спален
Laghetto, Италия
6
6
430 м²
€ 1,500,000
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
3
2
382 м²
€ 1,800,000
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
5
5
400 м²
€ 2,200,000
Вилла 4 спальни
Angera, Италия
4
5
343 м²
€ 2,000,000
Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия
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