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Дома с видом на море в Ломбардия, Италия

Брешиа
276
Комо
203
Desenzano del Garda
47
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
45
Бергамо
38
Tremezzina
36
Lonato del Garda
34
Sirmione
17
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5 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Цена по запросу
Вилла с чудесным видом на залив Сало. Расположена в тихом элитном районе в 20 метрах от пляж…
Вилла 3 спальни в Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Цена по запросу
Вилла с потрясающим видом на озеро, построенная на месте старинного лимонария в Гардоне Ривь…
Вилла 3 спальни в Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 430,000
Коттедж расположенный в небольшой туристическом комплексе в Манерба дель Гарда. Жилая площа…
Дом 5 спален в Cavernago, Италия
Дом 5 спален
Cavernago, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
€ 690,000
Вилетта расположенная в жилом комплексе в Дезенцано дель Гарда. Жилая площадь ок. 200 кв.м, …
Вилла в Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
Площадь 350 м²
€ 3,000,000
Продается Вилла 350 квадратных метров, с панорамным видом и прямым и эксклюзивным доступом к…

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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