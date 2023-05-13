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5 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
6
3
246 м²
Цена по запросу
Вилла с чудесным видом на залив Сало. Расположена в тихом элитном районе в 20 метрах от пляж…
0
0
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0
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
5
5
340 м²
Цена по запросу
Вилла с потрясающим видом на озеро, построенная на месте старинного лимонария в Гардоне Ривь…
0
0
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0
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
4
2
130 м²
€ 430,000
Коттедж расположенный в небольшой туристическом комплексе в Манерба дель Гарда. Жилая площа…
0
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0
Дом 5 спален
Cavernago, Италия
7
4
200 м²
€ 690,000
Вилетта расположенная в жилом комплексе в Дезенцано дель Гарда. Жилая площадь ок. 200 кв.м, …
0
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0
Вилла
Cavernago, Италия
350 м²
€ 3,000,000
Продается Вилла 350 квадратных метров, с панорамным видом и прямым и эксклюзивным доступом к…
0
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Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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