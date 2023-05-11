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Дома с видом на горы в Ломбардия, Италия

Брешиа
275
Комо
203
Desenzano del Garda
47
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
44
Бергамо
38
Tremezzina
36
Lonato del Garda
34
Sirmione
17
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15 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Lemna, Италия
Вилла 3 спальни
Lemna, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
€ 1,500,000
Вилла 5 спален в Colonno, Италия
Вилла 5 спален
Colonno, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
€ 1,230,000
Вилла 10 спален в Dorio, Италия
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 620 м²
€ 6,500,000
Вилла 6 спален в Sorico, Италия
Вилла 6 спален
Sorico, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 453 м²
€ 779,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€ 900,000
Вилла 5 спален в Porlezza, Италия
Вилла 5 спален
Porlezza, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
€ 2,200,000
Дом 3 спальни в Ossuccio, Италия
Дом 3 спальни
Ossuccio, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
€ 695,000
Вилла 5 спален в Менаджо, Италия
Вилла 5 спален
Менаджо, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€ 750,000
Дом 2 спальни в Bellano, Италия
Дом 2 спальни
Bellano, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€ 375,000
Вилла 4 спальни в Fiumelatte, Италия
Вилла 4 спальни
Fiumelatte, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
€ 1,920,000
Вилла 6 спален в Laghetto, Италия
Вилла 6 спален
Laghetto, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
€ 1,500,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 382 м²
€ 1,800,000
Вилла 3 спальни в Lavena, Италия
Вилла 3 спальни
Lavena, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
€ 690,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
€ 850,000
Вилла 6 спален в Бреша, Италия
Вилла 6 спален
Бреша, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
€ 850,000

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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