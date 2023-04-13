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Купить квартиру с бассейном в Ломбардия, Италия

Брешиа
259
Комо
174
Desenzano del Garda
109
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
49
Tremezzina
39
Sirmione
33
Милан
32
Бергамо
27
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32 объекта найдено
Квартирав Милан, Италия
Квартира
Милан, Италия
€ 300,000
OC-031022W. Просторная трехкомная квартира в закрытом кондоминуме с бассейномИщите уединения…
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 130 м²
€ 595,000
GH-DV4959. Новые апартаменты в центре ДезенцаноДезенцано дель Гарда, в очень престижном райо…
Квартира 2 спальнив San Felice del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни
San Felice del Benaco, Италия
3 Количество комнат 110 м²
€ 600,000
GA-V000710. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сан-Феличе-дель-Бенако Расположенный в одном…
Квартира 3 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат 130 м²
€ 390,000
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
Квартира 1 спальняв Salo, Италия
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат 104 м²
€ 380,000
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 130 м²
€ 431,000
GH-DV4905. Aпартаменты с видом на озеро и бассейномМы предлагаем к продаже большую трехкомна…
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 110 м²
€ 378,000
GH-DV4916. Новые апартаменты с бассейном, недалеко от озераМежду городками Дезенцано и Сирми…
Квартира 2 спальнив Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 108 м²
€ 410,000
GH-LV04815-5C. Апартаменты в отремонтированном здании центр СалоСало, в историческом центре,…
Квартира 3 спальнив Lenno, Италия
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
4 Количество комнат 163 м²
€ 720,000
MV-221122-2. Элитная резиденция нового строительства в ЛенноРезиденция расположена в Ленно в…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 82 м²
€ 330,000
GH-LV044446-H. Квартира в красивом здании XVIII векаЭти современные апартаменты расположены …
Квартира 2 спальнив Pulciano, Италия
Квартира 2 спальни
Pulciano, Италия
3 Количество комнат 117 м²
€ 425,000
GH-LV04402-A. Апартаменты в красивом здании 18 векаЭта современная квартира расположена внут…
Квартира 2 спальнив Manerba del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
3 Количество комнат 108 м²
€ 368,500
GH-PV003961. Новые апартаменты в уникальном комплексеМы предлагаем к продаже эксклюзивные тр…
Квартира 2 спальнив Manerba del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
3 Количество комнат 119 м²
€ 343,500
GH-PV003810. Великолепные апартаменты в уникальном комплексеМы предлагаем к продаже эксклюзи…
Квартира 3 спальнив Polpenazze del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Polpenazze del Garda, Италия
4 Количество комнат 120 м²
€ 465,000
GH-PV001409. Апартаменты с видом на озероМы находимся в прекрасном здании - реконструкция до…
Квартира 2 спальнив Puegnago del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Puegnago del Garda, Италия
3 Количество комнат 90 м²
€ 280,000
GH-PV003379. Новая квартира с видом на озероПолпенаце-дель-Гарда, в нескольких шагах от цент…
Квартира 3 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4 Количество комнат 110 м²
€ 325,000
GH-LV04091. Новые современные апартаменты в окружении зелениТосколано-Мадерно, в тихом жилом…
Квартира 3 спальнив Polpenazze del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Polpenazze del Garda, Италия
4 Количество комнат 170 м²
€ 390,000
GH-PV004508. Просторные апартаменты с террасойСояно дель Лаго, в центре прекрасного городка …
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 77 м²
€ 351,000
GH-LV04608-16P1. Чудесные апартаменты c террасой с видом на озероВ красивой, ухоженной и нед…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 90 м²
€ 346,000
GH-LV04600-7PT. Апартаменты c видом на озеро и частным садомВнутри уютной и недавно построен…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 94 м²
€ 346,000
GH-LV04599-8PT. Прекрасная квартира с видом на озероВнутри уютной и недавно построенной рези…
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 110 м²
€ 420,000
GH-DV4883. Изысканная квартира с бассейном в центральном районеВ цент Дезенцано-дель-Гарда, …
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 100 м²
€ 260,000
GA-V001586. Трехкомнатные апартаменты в резиденции с бассейном в Дезенцано-дель-Гарда В тих…
Квартира 1 спальняв Pozzolengo, Италия
Квартира 1 спальня
Pozzolengo, Италия
2 Количество комнат 42 м²
€ 190,000
GA-V001060. Однокомнатная квартира в продаже в ПоццоленгоПогруженный в 130 гектаров парка вн…
Квартира 2 спальнив Travedona Monate, Италия
Квартира 2 спальни
Travedona Monate, Италия
3 Количество комнат 105 м²
€ 210,000
PL-PR-A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
Квартира 2 спальнив Manerba del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
3 Количество комнат 175 м²
€ 890,000
GA-V001537. ПРОСТОРНЫЙ ПЕНТХАУС С ВИДОМ НА ОЗЕРО В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В МОНИГА-ДЕЛЬ-ГАРДАРасполож…
Квартира 3 спальнив Ломбардия, Италия
Квартира 3 спальни
Ломбардия, Италия
9 Количество комнат 486 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Лофт находится в Гардоне Ривьера в зоне элитного курорта на озере Гарда в провинции Бреши, р…
Квартира 3 спальнив Ломбардия, Италия
Квартира 3 спальни
Ломбардия, Италия
9 Количество комнат 530 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Лофт находится в Гардоне Ривьера в зоне элитного курорта на озере Гарда в провинции Бреши, р…
Квартира 3 спальнив Милан, Италия
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
9 Количество комнат 194 м² 4 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты расположены в развивающемся районе Сан-Сиро в Милане. Апартаменты были полность…
Квартира 2 спальнив Cavernago, Италия
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
2 ванных комнат 73 м²
€ 240,000
Квартира на втором этаже нового жилого комплекса в Тосколано Мадерно. Дом расположен в центр…
Пентхаус 4 спальнив Cavernago, Италия
Пентхаус 4 спальни
Cavernago, Италия
5 ванных комнат 250 м²
€ 1,600,000
Эксклюзивный пентхаус -дуплекс, расположенный в центре Дезенцано дель Гарда. Жилая площадь 2…

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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