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Купить квартиру с видом на море в Ломбардия, Италия
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Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 274,000
Предлагаем квартиру, в закрытой резиденции состоящей всего из 14 жилых единиц, в окружении п…
Квартира 1 спальня
Cavernago, Италия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 90,000
Квартира-студия в закрытой комфортабельной резиденции в Гардоне Ривьера. Площадь 45 кв.м: п…
Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия
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с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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