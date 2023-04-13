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Купить квартиру с видом на горы в Ломбардия, Италия

Комо
174
Desenzano del Garda
109
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
49
Tremezzina
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Sirmione
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Милан
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Бергамо
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Salo
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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Ломбардия, Италия
Квартира 4 комнаты
Ломбардия, Италия
4 Количество комнат 113 м²
€ 340,000
Италия Ломбардия озеро Комо Апартаменты в 150м от озера …

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

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