Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Квартиры

Купить квартиру возле озера в Ломбардия, Италия

Desenzano del Garda
109
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
49
Tremezzina
39
Sirmione
33
Милан
32
Бергамо
27
Salo
13
Lonato del Garda
11
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Ломбардия, Италия
Квартира 3 спальни
Ломбардия, Италия
9 Количество комнат 486 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Лофт находится в Гардоне Ривьера в зоне элитного курорта на озере Гарда в провинции Бреши, р…
Квартира 3 спальнив Ломбардия, Италия
Квартира 3 спальни
Ломбардия, Италия
9 Количество комнат 530 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Лофт находится в Гардоне Ривьера в зоне элитного курорта на озере Гарда в провинции Бреши, р…

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти