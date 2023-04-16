Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Тоскана
  4. Ливорно
  5. Виллы

Купить вилла с видом на море в Ливорно, Италия

Ливорно
4
Чечина
2
Campiglia Marittima
1
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Ливорно, Италия
Вилла 5 спален
Ливорно, Италия
225 м²
€ 1,030,000
Симпатичный дом располагается в городе Кастаньето-Кардуччи, Тоскана. Вилла в тосканском стил…

Параметры недвижимости в Ливорно, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти