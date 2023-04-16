Купить вилла в Ливорно, Италия

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14 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Quercianella, Италия
5 Количество комнат
230 м²
€ 1,500,000
KK-081020. Вилла с своим выходом на мореQUERCIANELLA - в этом городке с полной инфраструктур…
Вилла 3 спальни
Castiglioncello, Италия
4 Количество комнат
360 м²
€ 2,200,000
LD-1056. Сказочный дом с бассейном в КастильончеллоВ Тоскане, в великолепном Кастильончелло,…
Вилла 5 спален
Ливорно, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 24,000,000
VB-050318. Исторический замок, Тоскана, провинция ЛиворноУникальный и роскошный исторический…
Вилла 3 спальни
Чечина, Италия
4 Количество комнат
310 м²
€ 1,600,000
CA-1581-PI. Новая элегантная вилла с бассейном в Чечина. Ливорно. ТосканаЭксклюзивная вилла…
Вилла 5 спален
Чечина, Италия
6 Количество комнат
1 300 м²
€ 3,500,000
KK-CS156. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » ЧечинаОт моря 6 км/ автострада- 7км/ аэропорт…
Вилла
San Vincenzo, Италия
950 м²
€ 3,500,000
KK-CS92. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » Сан-ВинченцоВ 1.5 км от моря владение полность…
Вилла
Campiglia Marittima, Италия
250 м²
€ 3,100,000
KK-020317-1. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » Кампилья-МариттимаВладение 1800г постройки…
Вилла 5 спален
Colmata, Италия
6 Количество комнат
800 м²
€ 3,000,000
KK-M73. Вилла XV века постройки в Пьомбино800 кв.м площадь и 800 сада - личная зона спуска к…
Вилла 3 спальни
Quercianella, Италия
4 Количество комнат
250 м²
€ 2,000,000
KK-dl625. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » КвэрчанеллаВилла в Quercianella (Тоскана. 10 …
Вилла
Castagneto Carducci, Италия
300 м²
€ 2,700,000
CA-10727. Тосканская вилла в Кастаньето Кардуччи. Ливорно. Тоскана Старинная тосканская вилл…
Вилла 6 спален
Ливорно, Италия
6 ванных комнат
450 м²
€ 1,450,000
Эта вилла расположена в самом сердце живописной набережной Марчиана-Марина, прямо за крошечн…
Вилла
Ливорно, Италия
€ 8,000,000
Шикарное поместье с роскошной виллой в Кьянти, Тоскана. На первом участке располагается агро…
Вилла 5 спален
Ливорно, Италия
250 м²
€ 1,050,000
Уникальный загородный дом расположен в прекрасном прибрежном месте, всего в 3 км от города К…
Вилла 5 спален
Ливорно, Италия
225 м²
€ 1,030,000
Симпатичный дом располагается в городе Кастаньето-Кардуччи, Тоскана. Вилла в тосканском стил…
Параметры недвижимости в Ливорно, Италия
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