Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Италия
  4. Ливорно
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Ливорно, Италия

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
€590,000
Вилла с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Сардиния, Италия
Вилла с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Сардиния, Италия
Площадь 39 000 м²
Прибрежный остров, в двух шагах от Коста Смеральда, площадь 39000 кв.м, соединён с берегом ч…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с бассейном в Polpenazze del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с бассейном
Polpenazze del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 170 м²
GH-PV004508. Просторные апартаменты с террасойСояно дель Лаго, в центре прекрасного городка …
€386,668
Дом 11 комнат в Терни, Италия
Дом 11 комнат
Терни, Италия
Комнаты 11
Площадь 400 м²
Nice cottage to renovate not far from the center. Great masonry accessory. Land of about 9.0…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Located on the first floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apartm…
€275,000
Вилла с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Ломбардия, Италия
Вилла с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Ломбардия, Италия
Площадь 600 м²
Вилла «Либерти» построенная в начале 20 века. Площадь здания около 600 кв. м, коттедж для…
€1,75 млн
Дом 5 спален с парковкой, с террасой, с гаражом в Lonato del Garda, Италия
Дом 5 спален с парковкой, с террасой, с гаражом
Lonato del Garda, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Дом расположен в Лонато-дель-Гарда. Год постройки 1918. Трех этажный дом находится в живопис…
€1,10 млн
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
€339,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Трентино - Альто-Адидже, Италия
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Трентино - Альто-Адидже, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Таунхаус в двухквартирном доме в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь …
€360,000
Вилла 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
GH-DV3695. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
€336,103
Вилла 5 спален в Gavirate, Италия
Вилла 5 спален
Gavirate, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
VB-061119-2. Прекрасная вилла в стиле шале700 м2 дом,  20.000 парк с бассейном и теннисным к…
€4,46 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Malvicino, Италия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Malvicino, Италия
Количество спален 3
Площадь 182 м²
На Севере Италии, в Пьемонте, вблизи города Акви-Терме предлагается вилла, расположенная на …
€190,000

Параметры недвижимости в Ливорно, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти