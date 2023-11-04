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Квартиры в Ливорно, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с двором в Розиньяно-Мариттимо, Италия
Квартира 3 комнаты с двором
Розиньяно-Мариттимо, Италия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
Тоскана, Кастильончелло Апартаменты с отдельным входом  и садиком в нескольких ме…
€250,000
Квартира 3 комнаты в Розиньяно-Мариттимо, Италия
Квартира 3 комнаты
Розиньяно-Мариттимо, Италия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
Тоскана, Кастильончелло Апартаменты в новом комплексе  всего в 500 м от моря! Тих…
€235,000

Параметры недвижимости в Ливорно, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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