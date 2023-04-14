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Купить вилла с бассейном в Лигурия, Италия

Сан-Ремо
31
Бордигера
21
Алассио
8
Империя
6
Lerici
5
Аренцано
3
Rapallo
2
Вентимилья
2
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 ванных комнат 347 м²
€ 2,100,000
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Вилла 7 спаленв Santa Margherita Ligure, Италия
Вилла 7 спален
Santa Margherita Ligure, Италия
7 ванных комнат 350 м²
€ 19,000,000
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …

Параметры недвижимости в Лигурия, Италия

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