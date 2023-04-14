Купить вилла с видом на море в Лигурия, Италия

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Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 ванных комнат
347 м²
€ 2,100,000
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Вилла 4 спальни
Vallebona, Италия
3 ванных комнат
350 м²
€ 650,000
Вилла в Лигурии расположена в красивом живописном месте, среди зеленых холмов, с фантастичес…
Вилла 3 спальни
Аренцано, Италия
3 ванных комнат
380 м²
€ 1,550,000
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
Вилла 7 спален
Santa Margherita Ligure, Италия
7 ванных комнат
350 м²
€ 19,000,000
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …
Вилла
Сан-Ремо, Италия
€ 2,178,000
Прекрасная вилла, с видом на море, расположена в 10 минутах от Алассио, в 30 минутах от Сан …
Вилла
Империя, Италия
2 м²
€ 979,000
Симпатичная, недавно посторенная вилла , окружена садом, площадью 1600 кв.м. Расположен в в…
Вилла 5 спален
Portofino, Италия
550 м²
€ 30,000,000
Роскошная вилла расположена в Портофино, Лигурия. Площадь составляет 550 кв. м, площадь сад…
Вилла 6 спален
Империя, Италия
260 м²
€ 1,400,000
Прекрасная вилла на курорте Санто-Стефано-аль-Маре, Лигурия. Дом находится на первой линии м…
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
742 м²
€ 2,000,000
Очаровательная вилла площадью 742 кв.м. расположена Сан-Ремо, Лигурия, на участке площадью…
Вилла 3 спальни
Империя, Италия
220 м²
€ 1,200,000
Современная вилла расположена в Империи, Лигурия. Двухэтажный дом, площадью 220 кв. м, был п…
Параметры недвижимости в Лигурия, Италия
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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