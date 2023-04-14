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Купить вилла возле озера в Лигурия, Италия

Сан-Ремо
31
Бордигера
21
Алассио
8
Империя
6
Lerici
5
Аренцано
3
Rapallo
2
Вентимилья
2
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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Cervo, Италия
Вилла 3 спальни
Cervo, Италия
260 м²
€ 900,000
Прекрасная вилла находится в Виньоне, Пьемонт. Дом, площадью 260 кв. м, окружен садом, площа…

Параметры недвижимости в Лигурия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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