Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Лигурия

Купить недвижимость с видом на горы в Лигурия, Италия

Сан-Ремо
115
Бордигера
56
Алассио
32
Империя
7
Lerici
6
Аренцано
5
Варацце
4
Вентимилья
4
Показать больше
3 объекта найдено
Дом 4 спальнив Империя, Италия
Дом 4 спальни
Империя, Италия
9 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 495,000
Дом расположен в Перинальдо, в провинции Империя в нескольких километрах от пляжей Бордигеры…
Дом 2 спальнив Специя, Италия
Дом 2 спальни
Специя, Италия
5 Количество комнат 107 м² 1/3 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты в вилле на три семьи с видом на залив Ла Специя. Планировка: большая открытая г…
Вилла 4 спальнив Vallebona, Италия
Вилла 4 спальни
Vallebona, Италия
3 ванных комнат 350 м²
€ 650,000
Вилла в Лигурии расположена в красивом живописном месте, среди зеленых холмов, с фантастичес…

Параметры недвижимости в Лигурия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти