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Купить дом с бассейном в Лигурия, Италия

Сан-Ремо
32
Бордигера
21
Алассио
8
Империя
6
Lerici
5
Аренцано
4
Сарцана
4
Rapallo
2
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6 объектов найдено
Дом 4 спальнив Империя, Италия
Дом 4 спальни
Империя, Италия
9 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 495,000
Дом расположен в Перинальдо, в провинции Империя в нескольких километрах от пляжей Бордигеры…
Дом 3 спальнив Савона, Италия
Дом 3 спальни
Савона, Италия
6 Количество комнат 155 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Недавно построенные виллы в Италии с видом на море. Виллы будут обеспечены чистовой отделко…
Дом 6 спаленв Генуя, Италия
Дом 6 спален
Генуя, Италия
15 Количество комнат 247 м²
Цена по запросу
Генуя центр // пентхаус // 247 кв.м // терраса 120 кв.м // 5 спален и студия // 3 ванные ком…
Дом 4 спальнив Специя, Италия
Дом 4 спальни
Специя, Италия
700 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Эта элитная недвижимость в Италии расположена на холме рядом с городом Специя, вилла на море…
Вилла 4 спальнив Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 ванных комнат 347 м²
€ 2,100,000
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Вилла 7 спаленв Santa Margherita Ligure, Италия
Вилла 7 спален
Santa Margherita Ligure, Италия
7 ванных комнат 350 м²
€ 19,000,000
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …

Параметры недвижимости в Лигурия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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