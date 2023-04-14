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Купить дом с видом на море в Лигурия, Италия

Сан-Ремо
32
Бордигера
21
Алассио
8
Империя
6
Lerici
5
Аренцано
4
Сарцана
4
Rapallo
2
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20 объектов найдено
Дом 4 спальнив Империя, Италия
Дом 4 спальни
Империя, Италия
9 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 495,000
Дом расположен в Перинальдо, в провинции Империя в нескольких километрах от пляжей Бордигеры…
Дом 4 спальнив Специя, Италия
Дом 4 спальни
Специя, Италия
9 Количество комнат 228 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
МОНТЕРОССО-АЛЬ-МАРЕ (ЛА СПЕЦИЯ) // ВИЛЛА 115 КВ.М // УЧАСТОК 2500 КВ.М // 4 СПАЛЬНИ // 4 ВАН…
Дом 6 спаленв Генуя, Италия
Дом 6 спален
Генуя, Италия
10 Количество комнат 275 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Пьеве-Лигуре (Генуя) // вилла 210 кв. м + пристройка 65 кв. м // сад 4000 кв. м // террасы /…
Дом 2 спальнив Специя, Италия
Дом 2 спальни
Специя, Италия
5 Количество комнат 107 м² 1/3 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты в вилле на три семьи с видом на залив Ла Специя. Планировка: большая открытая г…
Дом 3 спальнив Савона, Италия
Дом 3 спальни
Савона, Италия
6 Количество комнат 155 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Недавно построенные виллы в Италии с видом на море. Виллы будут обеспечены чистовой отделко…
Дом 6 спаленв Генуя, Италия
Дом 6 спален
Генуя, Италия
15 Количество комнат 247 м²
Цена по запросу
Генуя центр // пентхаус // 247 кв.м // терраса 120 кв.м // 5 спален и студия // 3 ванные ком…
Дом 3 спальнив Савона, Италия
Дом 3 спальни
Савона, Италия
250 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Эта современная вилла в Италии расположена в Пекориле в окружении густого соснового леса с п…
Дом 4 спальнив Специя, Италия
Дом 4 спальни
Специя, Италия
700 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Эта элитная недвижимость в Италии расположена на холме рядом с городом Специя, вилла на море…
Домв Савона, Италия
Дом
Савона, Италия
Цена по запросу
Если вы мечтаете купить земельный участок у моря на средиземноморском побережье - эта недвиж…
Вилла 4 спальнив Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 ванных комнат 347 м²
€ 2,100,000
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Вилла 4 спальнив Vallebona, Италия
Вилла 4 спальни
Vallebona, Италия
3 ванных комнат 350 м²
€ 650,000
Вилла в Лигурии расположена в красивом живописном месте, среди зеленых холмов, с фантастичес…
Вилла 3 спальнив Аренцано, Италия
Вилла 3 спальни
Аренцано, Италия
3 ванных комнат 380 м²
€ 1,550,000
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
Вилла 7 спаленв Santa Margherita Ligure, Италия
Вилла 7 спален
Santa Margherita Ligure, Италия
7 ванных комнат 350 м²
€ 19,000,000
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …
Домв Сан-Ремо, Италия
Дом
Сан-Ремо, Италия
3 м²
€ 550,000
Симпатичный дом располагается на популярном курорте Сан – Ремо, Лигурия. Вилла построена из …
Виллав Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
€ 2,178,000
Прекрасная вилла, с видом на море, расположена в 10 минутах от Алассио, в 30 минутах от Сан …
Виллав Империя, Италия
Вилла
Империя, Италия
2 м²
€ 979,000
Симпатичная, недавно посторенная вилла , окружена садом, площадью 1600 кв.м. Расположен в в…
Вилла 5 спаленв Portofino, Италия
Вилла 5 спален
Portofino, Италия
550 м²
€ 30,000,000
Роскошная вилла расположена в Портофино, Лигурия. Площадь составляет 550 кв. м, площадь сад…
Вилла 6 спаленв Империя, Италия
Вилла 6 спален
Империя, Италия
260 м²
€ 1,400,000
Прекрасная вилла на курорте Санто-Стефано-аль-Маре, Лигурия. Дом находится на первой линии м…
Вилла 5 спаленв Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
742 м²
€ 2,000,000
Очаровательная вилла площадью 742 кв.м. расположена Сан-Ремо, Лигурия,  на участке площадью…
Вилла 3 спальнив Империя, Италия
Вилла 3 спальни
Империя, Италия
220 м²
€ 1,200,000
Современная вилла расположена в Империи, Лигурия. Двухэтажный дом, площадью 220 кв. м, был п…

Параметры недвижимости в Лигурия, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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