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Купить квартиру с бассейном в Лигурия, Италия

Сан-Ремо
83
Бордигера
35
Алассио
24
Варацце
4
Вентимилья
2
Chiavari
1
Lerici
1
Аренцано
1
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Ospedaletti, Италия
Квартира 2 спальни
Ospedaletti, Италия
3 Количество комнат 75 м²
€ 330,000
KK-1T20. Апартаменты с террасой и захватывающим дух видом на мореВ одном из самых лучших и н…
Квартира 1 спальняв Генуя, Италия
Квартира 1 спальня
Генуя, Италия
3 Количество комнат 85 м² 6 Этаж
€ 400,000
Квартира расположена в одном из эксклюзивных и благоустроенных районов Генуи. Здание домини…
Квартира 6 спаленв Генуя, Италия
Квартира 6 спален
Генуя, Италия
14 Количество комнат 458 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты находятся в вилле, расположенной в парке Каррара, простирающегося от Корсо Европ…

Параметры недвижимости в Лигурия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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