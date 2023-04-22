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Жильё в Lerici, Италия

6 объектов найдено
Вилла 5 спален в Lerici, Италия
Вилла 5 спален
Lerici, Италия
6 Количество комнат 240 м²
€ 7,000,000
SIR-150515-2. Вилла с садом в городе Леричи Средиземноморский сад более 7000 кв. метров окру…
Вилла 4 спальни в Lerici, Италия
Вилла 4 спальни
Lerici, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 5,200,000
KK-280416-8. Вилла класса люкс, расположенная в городке в ЛеричиВилла класса люкс, расположе…
Вилла в Lerici, Италия
Вилла
Lerici, Италия
230 м²
€ 1,600,000
KK-100317. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ЛеричиВилла основная в 160квм + прилегающая …
Вилла 3 спальни в Lerici, Италия
Вилла 3 спальни
Lerici, Италия
4 Количество комнат 200 м²
€ 2,600,000
KK-190317. Новая вилла модерн в Леричи. ЛигурияВ Леричи продается Вилла "Venere Azzurra" пос…
Квартира 3 спальни в Lerici, Италия
Квартира 3 спальни
Lerici, Италия
4 Количество комнат 140 м²
€ 530,000
PO-210417. Италия. Город Леричи. Квартира 140 кв.мИталия. Город Леричи Предлагаем рассмотре…
Вилла 5 спален в Fiascherino, Италия
Вилла 5 спален
Fiascherino, Италия
3 ванных комнат 200 м²
€ 2,000,000
Расположенная на одной из типичных лигурийских террас, спускающихся к морю, в природном парк…
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