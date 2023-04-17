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Купить недвижимость с бассейном в Лекко, Италия

Лекко
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4 объекта найдено
Вилла 10 спаленв Dorio, Италия
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
7 ванных комнат 620 м²
€ 6,500,000
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Дом 2 спальнив Bellano, Италия
Дом 2 спальни
Bellano, Италия
2 ванных комнат 89 м²
€ 375,000
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Вилла 4 спальнив Fiumelatte, Италия
Вилла 4 спальни
Fiumelatte, Италия
3 ванных комнат 350 м²
€ 1,920,000
Вилла люкс в Варенна, район Фьюмелатте. Дом расположен на озере Комо, новой постройки с испо…
Вилла 6 спаленв Laghetto, Италия
Вилла 6 спален
Laghetto, Италия
6 ванных комнат 430 м²
€ 1,500,000
Вилла в Ломбардии расположена на озере Комо в Колико. Вилла имеет три уровня, с общей площад…

Параметры недвижимости в Лекко, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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