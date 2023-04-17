Купить дом в Лекко, Италия

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11 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Bellano, Италия
5 Количество комнат
450 м²
€ 3,200,000
VB-10104. Вилла Шанти в БелланоКрасивая вилла "Шанти" находится непосредственно на первой ли…
Вилла 5 спален
Dervio, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 15,000,000
VB-10102. Венецианская вилла в КоликоВеликолепная вилла на первой линии на озере Комо, постр…
Вилла 5 спален
Laghetto, Италия
6 Количество комнат
1 300 м²
€ 5,250,000
VB-10059. Эксклюзивная вилла на первой линии озераВилла находится в эксклюзивном и панорамно…
Вилла 5 спален
Vassena, Италия
6 Количество комнат
500 м²
€ 5,000,000
VB-10013. Роскошная вилла на первой линии озера КомоВилла была построена в начале ХХ века дл…
Вилла
Bellano, Италия
450 м²
€ 3,200,000
VB-Villa-Shanti-LI. Вилла "Шанти" на первой линиии с причалом и докомКрасивая вилла "Шанти" …
Вилла
Colico, Италия
430 м²
€ 1,500,000
AS-VR-133. Вилла с видом на озеро КомоВилла с захватывающим видом на озеро и на залив Пиона,…
Вилла 5 спален
Лекко, Италия
6 Количество комнат
570 м²
€ 4,800,000
IT-300418-1. Историческая вилла на озере КомоПродается историческая вилла на озере Комо неда…
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
7 ванных комнат
620 м²
€ 6,500,000
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Дом 2 спальни
Bellano, Италия
2 ванных комнат
89 м²
€ 375,000
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Вилла 4 спальни
Fiumelatte, Италия
3 ванных комнат
350 м²
€ 1,920,000
Вилла люкс в Варенна, район Фьюмелатте. Дом расположен на озере Комо, новой постройки с испо…
Вилла 6 спален
Laghetto, Италия
6 ванных комнат
430 м²
€ 1,500,000
Вилла в Ломбардии расположена на озере Комо в Колико. Вилла имеет три уровня, с общей площад…
Параметры недвижимости в Лекко, Италия
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