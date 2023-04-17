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Купить квартиру в Лекко, Италия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Lierna, Италия
Квартира 2 спальни
Lierna, Италия
3 Количество комнат 100 м²
€ 320,000
VB-10073. Апартаменты в ЛиернеАпартаменты в историческом здании 900-х годов постройки, приле…
Квартира 2 спальнив Perledo, Италия
Квартира 2 спальни
Perledo, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 300,000
VB-10076. Апартаменты в КоликоАпартаменты расположены в солнечном жилом районе всего в 50 ме…
Квартира 2 спальнив Colico, Италия
Квартира 2 спальни
Colico, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 300,000
VB-11038. Апартаменты в КоликоАпартаменты расположены в солнечном жилом районе всего в 50 ме…
Квартира 3 комнатыв Варенна, Италия
Квартира 3 комнаты
Варенна, Италия
3 Количество комнат 73 м²
€ 392,000
озеро Комо Апартаменты в комплексе на берегу озера&nbsp;&nbsp;Комо Новостройка. 10…

Параметры недвижимости в Лекко, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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