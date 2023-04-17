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Купить недвижимость в Лекко, Италия

Лекко
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15 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Bellano, Италия
Вилла 4 спальни
Bellano, Италия
5 Количество комнат 450 м²
€ 3,200,000
VB-10104. Вилла Шанти в БелланоКрасивая вилла "Шанти" находится непосредственно на первой ли…
Вилла 5 спаленв Dervio, Италия
Вилла 5 спален
Dervio, Италия
6 Количество комнат 750 м²
€ 15,000,000
VB-10102. Венецианская вилла в КоликоВеликолепная вилла на первой линии на озере Комо, постр…
Квартира 2 спальнив Lierna, Италия
Квартира 2 спальни
Lierna, Италия
3 Количество комнат 100 м²
€ 320,000
VB-10073. Апартаменты в ЛиернеАпартаменты в историческом здании 900-х годов постройки, приле…
Квартира 2 спальнив Perledo, Италия
Квартира 2 спальни
Perledo, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 300,000
VB-10076. Апартаменты в КоликоАпартаменты расположены в солнечном жилом районе всего в 50 ме…
Вилла 5 спаленв Laghetto, Италия
Вилла 5 спален
Laghetto, Италия
6 Количество комнат 1 300 м²
€ 5,250,000
VB-10059. Эксклюзивная вилла на первой линии озераВилла находится в эксклюзивном и панорамно…
Вилла 5 спаленв Vassena, Италия
Вилла 5 спален
Vassena, Италия
6 Количество комнат 500 м²
€ 5,000,000
VB-10013. Роскошная вилла на первой линии озера КомоВилла была построена в начале ХХ века дл…
Квартира 2 спальнив Colico, Италия
Квартира 2 спальни
Colico, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 300,000
VB-11038. Апартаменты в КоликоАпартаменты расположены в солнечном жилом районе всего в 50 ме…
Виллав Bellano, Италия
Вилла
Bellano, Италия
450 м²
€ 3,200,000
VB-Villa-Shanti-LI. Вилла "Шанти" на первой линиии с причалом и докомКрасивая вилла "Шанти" …
Виллав Colico, Италия
Вилла
Colico, Италия
430 м²
€ 1,500,000
AS-VR-133. Вилла с видом на озеро КомоВилла с захватывающим видом на озеро и на залив Пиона,…
Вилла 5 спаленв Лекко, Италия
Вилла 5 спален
Лекко, Италия
6 Количество комнат 570 м²
€ 4,800,000
IT-300418-1. Историческая вилла на озере КомоПродается историческая вилла на озере Комо неда…
Квартира 3 комнатыв Варенна, Италия
Квартира 3 комнаты
Варенна, Италия
3 Количество комнат 73 м²
€ 392,000
озеро Комо Апартаменты в комплексе на берегу озера&nbsp;&nbsp;Комо Новостройка. 10…
Вилла 10 спаленв Dorio, Италия
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
7 ванных комнат 620 м²
€ 6,500,000
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Дом 2 спальнив Bellano, Италия
Дом 2 спальни
Bellano, Италия
2 ванных комнат 89 м²
€ 375,000
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Вилла 4 спальнив Fiumelatte, Италия
Вилла 4 спальни
Fiumelatte, Италия
3 ванных комнат 350 м²
€ 1,920,000
Вилла люкс в Варенна, район Фьюмелатте. Дом расположен на озере Комо, новой постройки с испо…
Вилла 6 спаленв Laghetto, Италия
Вилла 6 спален
Laghetto, Италия
6 ванных комнат 430 м²
€ 1,500,000
Вилла в Ломбардии расположена на озере Комо в Колико. Вилла имеет три уровня, с общей площад…

Параметры недвижимости в Лекко, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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