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Виллы с бассейном в Лечче, Италия

Gallipoli
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Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в San Cataldo, Италия
Вилла 3 спальни
San Cataldo, Италия
2 ванных комнат 180 м²
€ 350,000
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Параметры недвижимости в Лечче, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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