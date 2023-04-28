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Виллы в Лечче, Италия

Gallipoli
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Gallipoli, Италия
Вилла 4 спальни
Gallipoli, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 1,600,000
Today we present a property in the heart of the historic center of Gallipoli. We are right o…
Вилла 3 спальни в San Cataldo, Италия
Вилла 3 спальни
San Cataldo, Италия
2 ванных комнат 180 м²
€ 350,000
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Параметры недвижимости в Лечче, Италия

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с видом на море
с бассейном
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