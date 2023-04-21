Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Лацио
  4. Виллы

Виллы с бассейном в Лацио, Италия

Рим
8
Анцио
6
Террачина
5
Неттуно
2
Campagnano di Roma
1
Monte Compatri
1
Итри
1
Латина
1
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
6 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Falcognana, Италия
Вилла 4 спальни
Falcognana, Италия
6 ванных комнат 330 м²
€ 1,650,000
Вилла для продажи в районе Валлерано, Рим, в жилом комплексе, в окружении зелени природного …
Вилла 7 спален в San Giorgio di Acilia, Италия
Вилла 7 спален
San Giorgio di Acilia, Италия
5 ванных комнат 400 м²
€ 1,050,000
В районе Акса — римский микрорайон элитных вилл на юго-западе Рима, в 6 км от морского…
Вилла 4 спальни в Итри, Италия
Вилла 4 спальни
Итри, Италия
2 ванных комнат 200 м²
€ 700,000
Элегантная вилла в Лацио, построенная в марокканском стиле, расположена холме между Сперлога…
Вилла 6 спален в Сабаудия, Италия
Вилла 6 спален
Сабаудия, Италия
7 ванных комнат 400 м²
€ 2,900,000
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …
Вилла 5 спален в Campagnano di Roma, Италия
Вилла 5 спален
Campagnano di Roma, Италия
4 ванных комнат 380 м²
€ 925,000
Вилла в Лацио расположенная в Кампаньано-ди-Рома недалеко от озера Браччано. На территории в…
Вилла 4 спальни в Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
4 ванных комнат 500 м²
€ 2,500,000
Продается элегантная вилла, окруженная огромным парком с бассейном, в 20 минутах езды от цен…

Параметры недвижимости в Лацио, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти