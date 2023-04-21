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Виллы с видом на горы в Лацио, Италия

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Сабаудия, Италия
Вилла 6 спален
Сабаудия, Италия
7 ванных комнат 400 м²
€ 2,900,000
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …

Параметры недвижимости в Лацио, Италия

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