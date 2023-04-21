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Таунхаусы в Лацио, Италия

Фьюмичино
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Фьюмичино, Италия
Таунхаус 3 спальни
Фьюмичино, Италия
2 ванных комнат 120 м²
€ 229,000
Продается трех уровневая вилла, общей площадью 120 кв.м., с террасой и садом. Вилла находитс…

Параметры недвижимости в Лацио, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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