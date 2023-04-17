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Купить недвижимость с видом на море в Лацио, Италия

Рим
60
Анцио
13
Террачина
6
Неттуно
4
Campagnano di Roma
1
Cisterna di Latina
1
Monte Compatri
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25 объектов найдено
Вилла 6 спаленв Сабаудия, Италия
Вилла 6 спален
Сабаудия, Италия
7 ванных комнат 400 м²
€ 2,900,000
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …
Виллав Неттуно, Италия
Вилла
Неттуно, Италия
3 м²
€ 230,000
Симпатичный дом расположен на первой береговой линии в Неттуно, Лацио. На вилле есть простор…
Квартирав Анцио, Италия
Квартира
Анцио, Италия
2 м²
€ 350,000
Уникальная квартира расположена в 100 метрах от порта Анцио, Лацио. Апартамент находится на …
Домв Террачина, Италия
Дом
Террачина, Италия
2 м²
€ 185,000
Симпатичный дом расположен в комплексе вилл всего в 500 метрах от пляжа, в курортном городе …
Домв Анцио, Италия
Дом
Анцио, Италия
2 м²
€ 240,000
Новый дом расположен тихом районе Анцио, Лацио. Всего 200 метров до пляжа и до железнодорожн…
Виллав Террачина, Италия
Вилла
Террачина, Италия
5 м²
€ 1,680,000
Красивая вилла расположена в Сан-Феличе-Чирчео, Лацио. Дом был недавно отреставрирован в сов…
Виллав Анцио, Италия
Вилла
Анцио, Италия
5 м²
€ 900,000
Симпатичная вилла находится в спокойном районе города Анцио, Лацио. Курорт состоит из двух ч…
Виллав Террачина, Италия
Вилла
Террачина, Италия
2 м²
€ 270,000
Симпатичная вилла расположена в курортном городе Формиа, Лацио. Площадь двухэтажного дома со…
Виллав Террачина, Италия
Вилла
Террачина, Италия
4 м²
€ 280,000
Красивая вилла расположена между Террачиной и Сан Феличе Чирчео, Лацио. Пляж находится всего…
Виллав Анцио, Италия
Вилла
Анцио, Италия
3 м²
€ 230,000
Красивая вилла находится в Анцио, Лацио. Песчаный пляж расположен в 2 км от дома. Дом окружё…
Квартирав Roma Capitale, Италия
Квартира
Roma Capitale, Италия
2 м²
€ 500,000
Уютная квартира расположена в центральном районе Рима, Лацио. Апартамент находится на первом…
Квартирав Roma Capitale, Италия
Квартира
Roma Capitale, Италия
2 м²
€ 190,000
Прекрасная квартира находится в историческом центре средневекового городка в 14 км от Рима, …
Вилла 5 спаленв Roma Capitale, Италия
Вилла 5 спален
Roma Capitale, Италия
500 м²
€ 1,100,000
Симпатичная вилла расположена в пригороде Рима, Лацио. Площадь дома составляет 500 кв. м,  …
Вилла 3 спальнив Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
200 м²
€ 320,000
Прекрасная вилла находится в курортном городе Анцио, Лацио. Площадь этой виллы составляет 20…
Вилла 3 спальнив Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
100 м²
€ 285,000
Прекрасная вилла находится в Анцио, Лацио. В пешей доступности располагаются небольшие магаз…
Вилла 4 спальнив Анцио, Италия
Вилла 4 спальни
Анцио, Италия
138 м²
€ 269,000
Красивая вилла находится в Анцио, Лацио. Площадь виллы составляет 138 кв. м, она окружена са…
Вилла 2 спальнив Террачина, Италия
Вилла 2 спальни
Террачина, Италия
80 м²
€ 250,000
Красивая вилла для двух семей расположена между Террачиной и Сан Феличе Чирчео, Лацио. Песча…
Вилла 3 спальнив Террачина, Италия
Вилла 3 спальни
Террачина, Италия
120 м²
€ 250,000
Симпатичная вилла расположена в прекрасном городе Формиа, Лацио. Пляж находится всего в 200 …
Вилла 3 спальнив Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
85 м²
€ 250,000
Симпатичная вилла расположена в городе Анцио, Лацио. Площадь двухэтажного дома составляет 85…
Вилла 5 спаленв Неттуно, Италия
Вилла 5 спален
Неттуно, Италия
192 м²
€ 250,000
Потрясающая вилла находится на курорте Неттуно, Лацио. Дом располагается в спокойном районе,…
Квартира 2 спальнив Неттуно, Италия
Квартира 2 спальни
Неттуно, Италия
85 м²
€ 135,000
Неттуно, красивый апартамент в живописном городке. Квартира, площадью 85 кв. м, располагаетс…
Квартира 1 спальняв Анцио, Италия
Квартира 1 спальня
Анцио, Италия
73 м²
€ 108,000
Симпатичный апартамент находится в курортном городе Анцио. В пешей доступности от всей инфра…
Квартира 2 спальнив Анцио, Италия
Квартира 2 спальни
Анцио, Италия
75 м²
€ 105,000
Анцио, красивый апартамент в пешей доступности от моря. В квартире есть прекрасная терраса с…
Квартира 1 спальняв Анцио, Италия
Квартира 1 спальня
Анцио, Италия
50 м²
€ 95,000
Анцио, апартамент в курортном районе города. Квартира располагается на небольшой вилле. Площ…
Квартира 1 спальняв Неттуно, Италия
Квартира 1 спальня
Неттуно, Италия
30 м²
€ 80,000
Прекрасный апартамент располагается в самом центре курортного города Неттуно, Лацио. Здание,…

Параметры недвижимости в Лацио, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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