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Дома с видом на море в Лацио, Италия

Рим
8
Анцио
7
Террачина
6
Неттуно
2
Campagnano di Roma
1
Cisterna di Latina
1
Monte Compatri
1
Итри
1
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17 объектов найдено
Вилла 6 спален в Сабаудия, Италия
Вилла 6 спален
Сабаудия, Италия
7 ванных комнат 400 м²
€ 2,900,000
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …
Вилла в Неттуно, Италия
Вилла
Неттуно, Италия
3 м²
€ 230,000
Симпатичный дом расположен на первой береговой линии в Неттуно, Лацио. На вилле есть простор…
Дом в Террачина, Италия
Дом
Террачина, Италия
2 м²
€ 185,000
Симпатичный дом расположен в комплексе вилл всего в 500 метрах от пляжа, в курортном городе …
Дом в Анцио, Италия
Дом
Анцио, Италия
2 м²
€ 240,000
Новый дом расположен тихом районе Анцио, Лацио. Всего 200 метров до пляжа и до железнодорожн…
Вилла в Террачина, Италия
Вилла
Террачина, Италия
5 м²
€ 1,680,000
Красивая вилла расположена в Сан-Феличе-Чирчео, Лацио. Дом был недавно отреставрирован в сов…
Вилла в Анцио, Италия
Вилла
Анцио, Италия
5 м²
€ 900,000
Симпатичная вилла находится в спокойном районе города Анцио, Лацио. Курорт состоит из двух ч…
Вилла в Террачина, Италия
Вилла
Террачина, Италия
2 м²
€ 270,000
Симпатичная вилла расположена в курортном городе Формиа, Лацио. Площадь двухэтажного дома со…
Вилла в Террачина, Италия
Вилла
Террачина, Италия
4 м²
€ 280,000
Красивая вилла расположена между Террачиной и Сан Феличе Чирчео, Лацио. Пляж находится всего…
Вилла в Анцио, Италия
Вилла
Анцио, Италия
3 м²
€ 230,000
Красивая вилла находится в Анцио, Лацио. Песчаный пляж расположен в 2 км от дома. Дом окружё…
Вилла 5 спален в Roma Capitale, Италия
Вилла 5 спален
Roma Capitale, Италия
500 м²
€ 1,100,000
Симпатичная вилла расположена в пригороде Рима, Лацио. Площадь дома составляет 500 кв. м,  …
Вилла 3 спальни в Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
200 м²
€ 320,000
Прекрасная вилла находится в курортном городе Анцио, Лацио. Площадь этой виллы составляет 20…
Вилла 3 спальни в Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
100 м²
€ 285,000
Прекрасная вилла находится в Анцио, Лацио. В пешей доступности располагаются небольшие магаз…
Вилла 4 спальни в Анцио, Италия
Вилла 4 спальни
Анцио, Италия
138 м²
€ 269,000
Красивая вилла находится в Анцио, Лацио. Площадь виллы составляет 138 кв. м, она окружена са…
Вилла 2 спальни в Террачина, Италия
Вилла 2 спальни
Террачина, Италия
80 м²
€ 250,000
Красивая вилла для двух семей расположена между Террачиной и Сан Феличе Чирчео, Лацио. Песча…
Вилла 3 спальни в Террачина, Италия
Вилла 3 спальни
Террачина, Италия
120 м²
€ 250,000
Симпатичная вилла расположена в прекрасном городе Формиа, Лацио. Пляж находится всего в 200 …
Вилла 3 спальни в Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
85 м²
€ 250,000
Симпатичная вилла расположена в городе Анцио, Лацио. Площадь двухэтажного дома составляет 85…
Вилла 5 спален в Неттуно, Италия
Вилла 5 спален
Неттуно, Италия
192 м²
€ 250,000
Потрясающая вилла находится на курорте Неттуно, Лацио. Дом располагается в спокойном районе,…

Параметры недвижимости в Лацио, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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