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Дома возле озера в Лацио, Италия

Рим
8
Анцио
7
Террачина
6
Неттуно
2
Campagnano di Roma
1
Cisterna di Latina
1
Monte Compatri
1
Итри
1
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2 объекта найдено
Вилла 6 спален в Сабаудия, Италия
Вилла 6 спален
Сабаудия, Италия
7 ванных комнат 400 м²
€ 2,900,000
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …
Дом в Roma Capitale, Италия
Дом
Roma Capitale, Италия
1 100 м²
€ 5,000,000
Роскошный дом расположен в престижном районе Рима, Лацио. Сегодня Рим — один старейших и оди…

Параметры недвижимости в Лацио, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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