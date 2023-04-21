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Замки в Лацио, Италия

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1 объект найдено
Замок в Roma Capitale, Италия
Замок
Roma Capitale, Италия
30 м²
€ 24,000,000
Роскошный замок, переделанный под отель, расположен всего в 15 км. от центра Рима, Лацио. О…

Параметры недвижимости в Лацио, Италия

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