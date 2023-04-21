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Квартиры с видом на море в Лацио, Италия

Рим
52
Анцио
6
Неттуно
2
Квартира В архив
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8 объектов найдено
Квартира в Анцио, Италия
Квартира
Анцио, Италия
2 м²
€ 350,000
Уникальная квартира расположена в 100 метрах от порта Анцио, Лацио. Апартамент находится на …
Квартира в Roma Capitale, Италия
Квартира
Roma Capitale, Италия
2 м²
€ 500,000
Уютная квартира расположена в центральном районе Рима, Лацио. Апартамент находится на первом…
Квартира в Roma Capitale, Италия
Квартира
Roma Capitale, Италия
2 м²
€ 190,000
Прекрасная квартира находится в историческом центре средневекового городка в 14 км от Рима, …
Квартира 2 спальни в Неттуно, Италия
Квартира 2 спальни
Неттуно, Италия
85 м²
€ 135,000
Неттуно, красивый апартамент в живописном городке. Квартира, площадью 85 кв. м, располагаетс…
Квартира 2 спальни в Анцио, Италия
Квартира 2 спальни
Анцио, Италия
75 м²
€ 105,000
Анцио, красивый апартамент в пешей доступности от моря. В квартире есть прекрасная терраса с…
Квартира 1 спальня в Анцио, Италия
Квартира 1 спальня
Анцио, Италия
73 м²
€ 108,000
Симпатичный апартамент находится в курортном городе Анцио. В пешей доступности от всей инфра…
Квартира 1 спальня в Анцио, Италия
Квартира 1 спальня
Анцио, Италия
50 м²
€ 95,000
Анцио, апартамент в курортном районе города. Квартира располагается на небольшой вилле. Площ…
Квартира 1 спальня в Неттуно, Италия
Квартира 1 спальня
Неттуно, Италия
30 м²
€ 80,000
Прекрасный апартамент располагается в самом центре курортного города Неттуно, Лацио. Здание,…

Параметры недвижимости в Лацио, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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