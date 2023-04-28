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Жильё возле озера в Laveno-Mombello, Италия

1 объект найдено
Вилла 5 спален в Cerro, Италия
Вилла 5 спален
Cerro, Италия
5 ванных комнат 500 м²
€ 1,950,000
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Параметры недвижимости в Laveno-Mombello, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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