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Квартиры в Laveno-Mombello, Италия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Квартира 1 спальня
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
2 Количество комнат 55 м²
€ 148,000
PL-PR_A30. Озеро Маджоре. Лавено-Момбелло. Грациозная двухкомнатная квартира 55 кв.м. в прек…

Параметры недвижимости в Laveno-Mombello, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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