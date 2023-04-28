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Жильё в Laveno-Mombello, Италия

3 объекта найдено
Вилла 5 спален в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Вилла 5 спален
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
6 Количество комнат 700 м²
€ 2,500,000
FP-T975. Изысканная историческая вилла с плавучим докомВ нескольких шагах от набережной Лаве…
Квартира 1 спальня в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Квартира 1 спальня
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
2 Количество комнат 55 м²
€ 148,000
PL-PR_A30. Озеро Маджоре. Лавено-Момбелло. Грациозная двухкомнатная квартира 55 кв.м. в прек…
Вилла 5 спален в Cerro, Италия
Вилла 5 спален
Cerro, Италия
5 ванных комнат 500 м²
€ 1,950,000
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Параметры недвижимости в Laveno-Mombello, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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