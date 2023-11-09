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Жильё в Lavena Ponte Tresa, Италия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Comunita Montana del Piambello, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Comunita Montana del Piambello, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
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€690,000

Параметры недвижимости в Lavena Ponte Tresa, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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