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Виллы с видом на море в Латина, Италия

Террачина
5
Итри
1
Латина
1
Сабаудия
1
Вилла В архив
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6 объектов найдено
Вилла 6 спален в Сабаудия, Италия
Вилла 6 спален
Сабаудия, Италия
7 ванных комнат 400 м²
€ 2,900,000
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …
Вилла в Террачина, Италия
Вилла
Террачина, Италия
5 м²
€ 1,680,000
Красивая вилла расположена в Сан-Феличе-Чирчео, Лацио. Дом был недавно отреставрирован в сов…
Вилла в Террачина, Италия
Вилла
Террачина, Италия
2 м²
€ 270,000
Симпатичная вилла расположена в курортном городе Формиа, Лацио. Площадь двухэтажного дома со…
Вилла в Террачина, Италия
Вилла
Террачина, Италия
4 м²
€ 280,000
Красивая вилла расположена между Террачиной и Сан Феличе Чирчео, Лацио. Пляж находится всего…
Вилла 2 спальни в Террачина, Италия
Вилла 2 спальни
Террачина, Италия
80 м²
€ 250,000
Красивая вилла для двух семей расположена между Террачиной и Сан Феличе Чирчео, Лацио. Песча…
Вилла 3 спальни в Террачина, Италия
Вилла 3 спальни
Террачина, Италия
120 м²
€ 250,000
Симпатичная вилла расположена в прекрасном городе Формиа, Лацио. Пляж находится всего в 200 …

Параметры недвижимости в Латина, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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