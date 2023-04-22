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Жильё возле озера в Латина, Италия

Террачина
6
Cisterna di Latina
1
Итри
1
Латина
1
Сабаудия
1
1 объект найдено
Вилла 6 спален в Сабаудия, Италия
Вилла 6 спален
Сабаудия, Италия
7 ванных комнат 400 м²
€ 2,900,000
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …

Параметры недвижимости в Латина, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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