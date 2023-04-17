Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Лигурия
  4. Специя
  5. Виллы

Купить вилла с бассейном в Специя, Италия

Lerici
5
Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальнив Lesa, Италия
Квартира 3 спальни
Lesa, Италия
4 Количество комнат 120 м²
€ 275,000
FP-T404. Леза, квартира на продажу на берегу озераПродается хорошая квартира на берегу озера…
Квартира 1 спальняв Roma Capitale, Италия
Квартира 1 спальня
Roma Capitale, Италия
60 м²
€ 423,936
Красивые апартаменты расположены в самом центре Риме, Лацио. Благодаря такому выгодному расп…
Пентхаус 3 спальнив Sant Alessandro, Италия
Пентхаус 3 спальни
Sant Alessandro, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 177 м²
€ 649,000
Предлагаем к продаже просторный элегантный пентхаус, расположенный на последнем этаже здания…
Вилла 3 спальнив Sirolo, Италия
Вилла 3 спальни
Sirolo, Италия
4 Количество комнат 240 м²
€ 1,350,000
BG-HICONS20U . Вилла с видом на море, Нумана, МаркеПолностью отремонтированная вилла в 2007 …
Квартира 4 спальнив Италия, Италия
Квартира 4 спальни
Италия, Италия
200 м²
Цена по запросу
САНТА МАРГЕРИТА ЛИГУРЕ (ЛИГУРИЯ) // ПЛОЩАДЬ 200 КВ М // 4 СПАЛЬНИ // 8 ВАННЫХ КОМНАТ // ТЕРР…
Виллав Pietraferrazzana, Италия
Вилла
Pietraferrazzana, Италия
430 м²
€ 180,000
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
Квартира 2 спальнив Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
3 Количество комнат 55 м²
€ 160,000
GH-ZV00072. Апартаменты в зелёной резиденции с бассейномКвартира, предлагаемая нами к продаж…
Вилла 37 комнатв Терни, Италия
Вилла 37 комнат
Терни, Италия
37 Количество комнат 1 200 м²
Цена по запросу
Вилла площадью 700 морских состоит из двух-трех и четырехэтажного плана этажа в Приложении L…
Вилла 3 спальнив Martinsicuro, Италия
Вилла 3 спальни
Martinsicuro, Италия
4 Количество комнат 230 м²
€ 330,000
EC-181219. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла с прекрасн…
Вилла 5 спаленв Чезена, Италия
Вилла 5 спален
Чезена, Италия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 5 319 м² Количество этажей 1
€ 460,000
HILLSIDE STONE VILLAНа холмах Фратта Терме мы предлагаем на продажу уникальное решение.Стары…
Домв Флоренция, Италия
Дом
Флоренция, Италия
4 м²
€ 1,172,590
Прекрасный дом расположен в Антелле, Тоскана. Находится на холме, благодаря чему из дома отк…
Вилла 10 комнатв Barbarano, Италия
Вилла 10 комнат
Barbarano, Италия
10 Количество комнат 509 м²
€ 4,950,000
Ривьера Гардоне, несомненно, является одним из самых известных курортов на озере Гарда, бла…

Параметры недвижимости в Специя, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти